Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется проложить тысячу километров автомобильных дорог

БАКУ /Trend/ - В этом году планируется проложить тысячу километров автомобильных дорог.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Реализуется несколько важных проектов, связанных с прокладкой автомобильных дорог. Один из них – расширение до четырех полос автодороги Гянджа - граница Грузии. Работы идут и, уверен, завершатся. Ведется строительство новой четырехполосной дороги от Сумгайыта до границы с Россией. Считаю, что до конца года она тоже будет сдана в эксплуатацию. На повестке также строительство автомобильной дороги Астара-граница Ирана. В настоящее время магистральная дорога пролегает на юг в совершенно новом направлении. Но проходит через город Астара. Поэтому создает неудобства для граждан, а также снижается грузопропускная способность. В связи с этим планируется прокладка новой магистрали, ведущей от территории района до границы с Ираном в обход города Астара, в том числе строительство автомобильного моста. Этот проект тоже должен быть завершен до конца нынешнего года», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что кроме того, планируется восстановление и расширение дороги Шамаха-Исмаиллы-Габала. «Она проходит через оползневую зону, поэтому на протяжении многих лет ее невозможно было восстановить. Только на основе новых технологий и в результате работы по определению нового направления планируется расширение этой дороги и улучшение ее качества. Особое значение в нынешнем году будет иметь прокладка новых дорог в бакинских поселках. В прошлом году мы стали заниматься этой работой в более широком масштабе. Конечно, дороги в некоторых поселках находятся в ужасном состоянии, и это невыносимо. Мы прокладываем прекрасные дороги в самые отдаленные горные села. А здесь - в пригородах Баку дороги находятся в плохом состоянии. Поэтому даны соответствующие указания. В прошлом году этой сфере уделялось больше внимания, она станет приоритетом среди программ дорожного строительства и в нынешнем году», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в целом, в этом году планируется проложить тысячу километров автомобильных дорог. «В прошлом году также планировалась тысяча километров. Но, как я уже сказал, было проложено 1300 километров. Не исключено, что протяженность дорог, которые будут построены в этом году, также будет больше. В связи с восстановлением и строительством железной дороги. Планируется повысить скорость железной дороги Гянджа-граница Грузии. Полностью завершилась прокладка железной дороги Баку-Гянджа. Находясь в то время в Гяндже, я обещал, что это будет обеспечено. Так и случилось. Сегодня из Баку в Гянджу можно ездить очень комфортабельным скоростным поездом. А теперь необходимо завершить восстановление этой железной дороги до границы. На повестке дня также реконструкция железной дороги Баку-Ялама, являющейся составной частью транспортного коридора Север-Юг. Наряду с этим, планируется прокладка железной дороги из Худата в Шахдаг. Шахдагский горнолыжный курорт известен сегодня не только в СНГ, но и во всем мире. После введения в строй его второго этапа интерес еще более повысился. Поэтому на этот курорт обязательно должна быть проложена железная дорога. Это принесет удобство и проживающим в регионе гражданам, и иностранным гостям, и жителям Баку. Уже издано соответствующее Распоряжение и выделены средства», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, ведется работа над реконструкцией железной дороги Алят-Астара, изменением ее маршрута и отдалением от берега.

«В нынешнем году предусмотрены и средства. Среди междугородних железных дорог в этом году планируется начало функционирования железной дороги Ляки-Габала. Как я уже сказал во вступительном слове, предусмотрено продолжение пригородной железной дороги, ведущей в бакинские поселки. В связи с проектами питьевой воды должен отметить, что на сегодняшний день только в пяти городах нашей страны не началась реализация проектов питьевой воды и канализации. То есть, во всех остальных городах эти работы либо завершились, либо продолжаются. Поэтому необходимо учесть проблему питьевой воды в этих пяти городах. С этого года должен быть дан старт реализации данных проектов. Уверен, что в ближайшем будущем в нашей стране не останется ни одного города, где бы не обеспечивалась круглосуточная подача питьевой воды, отвечающей стандартам Всемирной организации здравоохранения. В то же время в текущем году мы должны обеспечить бурение более 400 субартезианских скважин для орошения. Количество таких скважин с каждым годом увеличивается, есть потребность, и мы будем делать это. Это предусмотрено в государственной инвестиционной программе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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