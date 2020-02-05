Президент Ильхам Алиев: Охрана природы должна стать делом каждого гражданина, потому что это – наша страна, наша жизнь

БАКУ /Trend/ - Охрана природы должна стать делом каждого гражданина, потому что это – наша страна, наша жизнь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«В центре внимания постоянно находится улучшение экологической ситуации. В этом направлении принимаются очень важные меры. По линии Министерства экологии и природных ресурсов во многих селах, расположенных вдоль рек, сооружены очистные установки модульного типа. Однако, по информации, поступающей из некоторых мест, несколько таких установок вышло из строя. Поэтому в первую очередь необходимо провести мониторинг, связанный с работой данных установок, проанализировать и доложить мне, в каком состоянии они находятся. Во-вторых, следует представить предложения по их эксплуатации. К сожалению, на сегодняшний день эти установки брошены на произвол судьбы. На самом деле местные исполнительные органы, муниципалитеты должны заниматься эксплуатацией данных установок. Во многих местах это не так. Министерство экологии и природных ресурсов соорудило данные установки и на этом как бы завершило свою работу. Поэтому следует провести мониторинг, при необходимости соорудить такие установки в новых селах и определить конкретную ответственную структуру в связи с их эксплуатацией», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, будет продолжаться процесс посадки деревьев. «В прошлом году в связи с 650-летием Насими в один день было высажено 650 тысяч деревьев. А количество деревьев, высаженных за последние годы, возможно, превысило 10-20 миллионов. Это очень позитивный факт. В частности, данный процесс получил и должен получить широкий размах в регионах, где природа не очень богата деревьями. Параллельно продолжается процесс очистки загрязненных мест, рекультивации земель. Эти работы проводятся и будут проводиться на Абшеронском полуострове. Процесс очистки существующих озер должен получить более широкий размах. Пока мы очистили только часть озера Беюкшор. Это тоже очень большой проект. Сегодня на повестке дня стоит очистка другой части, а также других озер», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы в этом направлении проделана очень большая работа. «Жители Баку и гости чувствуют, что качество воздуха значительно улучшилось. За счет чего? Благодаря тому, что мы ликвидировали многие источники, загрязнявшие воздух. Одним из них была Бибиэйбатская зона, представлявшая собой картину экологического бедствия. Сегодня там разбит парк, созданы спортивные сооружения, аллеи, до этой зоны протянут бульвар. Во-вторых, воздух, экологию в значительной степени загрязнял «Черный город». В настоящее время на его месте возведен «Белый город». Это тоже большой градостроительный проект. В ближайшем будущем в результате переноса с этой территории нефтеперерабатывающего завода и увеличится протяженность бульвара, и экологическая обстановка в этой зоне станет еще лучше. Конечно, Балаханская свалка, можно сказать, отравляла воздух, так как потушить горевшие там бытовые отходы было невозможно. В настоящее время там функционируют крупный мусоросжигательный завод и сортировочный полигон. Эта территория превратилась в экологически чистую зону. То есть, мы делаем все это для того, чтобы экологическая обстановка в Баку улучшилась и не наносила вреда здоровью людей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, одновременно Сумгайыт, где в свое время была тяжелая экологическая ситуация, сегодня является экологически чистым городом. «Бывая там, я говорю сумгайытцам, что воздух в Сумгайыте чище, чем в Баку. Но воздух в Баку тоже значительно очистился. В центре нашего внимания в основном находятся именно большие города, в особенности, Абшеронский полуостров и города, где расположены промышленные предприятия. В остальных местах Азербайджана природа неприкосновенна, мы должны беречь ее, природу надо охранять во всех регионах, так как это – наше достояние. Порой деревья вырубают, на их месте возводят здания. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Соответствующие указания даны. Охрана природы должна стать делом каждого гражданина, потому что это – наша страна, наша жизнь», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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