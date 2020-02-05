Президент Ильхам Алиев: Частные банки должны придавать импульс нашему экономическому развитию

БАКУ /Trend/ - Частные банки должны придавать импульс нашему экономическому развитию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Среди социальных проектов есть и создание оплачиваемых общественных рабочих мест. Этот вопрос был выдвинут по моей инициативе, когда безработица в нашей стране несколько увеличилась. Причина была в том, что цены на нефть упали в 4 раза, и мы вынуждены были сократить инвестиционные расходы. Во вступительном слове я уже сказал, что даже в самые тяжелые для нас годы нам удалось увеличить валютные резервы. Однако инвестиционные расходы мы сократили, и, таким образом, люди, участие которых предусматривалось в данных проектах, остались без работы. Поэтому по моему указанию были созданы оплачиваемые общественные рабочие места. Но, к сожалению, в регионах были допущены нарушения в этой области, и лица, допустившие их, наказаны. Если эти позорные факты повторятся, то никто не избежит наказания. Потому что присваивать деньги, предназначенные для открытия рабочих мест для бедных слоев – это бессовестность. Поэтому осуществляется строжайший контроль. Уверен, что такие случаи не повторятся. Но все же должен быть строгий контроль. Министерству труда и социальной защиты населения поручено зарегистрировать все рабочие места и осуществлять строгий контроль. Ситуация с безработицей в прошлом году вновь значительно улучшилась. Но население растет. Мы должны учитывать это. Поэтому в нынешнем году по линии государства также будет создано около 40 тысяч рабочих мест», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, другой важной программой является программа самозанятости. «Мы дали ей старт несколько лет назад, и есть большая потребность. Это свидетельствует о том, что предпринят верный шаг, и мы расширяем данную программу. Потребность составляет около 40-50 тысяч. В прошлом году мы привлекли к программе 7-8 тысяч человек. В этом году будут привлечены по меньшей мере 10 тысяч человек. И будут предоставлены необходимые средства, оборудование, скот. По нашей инициативе мы осуществляем данную программу совместно со Всемирным банком. То есть, средства для этих 10 тысяч рабочих мест, которые будут созданы, предусмотрены и по линии Всемирного банка. Нам больше нужны их опыт, экспертиза, чем средства, потому что Всемирный банк реализовал такие проекты во многих странах мира. Поэтому будут привлечены как экспертиза, так и дополнительные финансовые средства. Я хотел бы также обратиться к функционирующим в Азербайджане частным банкам, пусть и они присоединяются к данной программе, чтобы она получила более широкий размах. Потому что, как я уже отметил, интерес велик, растет и потребность», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что продолжается и должен продолжаться процесс оздоровления в банковском секторе. «Мы оказали огромную поддержку банкам. Все вклады застрахованы, и мы продлили данный процесс. Считаю и абсолютно уверен, что кризисный период остался уже позади. Однако для повышения доверия населения к банкам государство вновь берет на себя этот вопрос. Азербайджан является одной из немногих стран, где все банковские вклады застрахованы государством. Это – большая поддержка, оказанная банкам, предоставленная им льгота. В то же время это повышает их ответственность. Если банки, частные банки преподнесут какой-нибудь сюрприз, то пусть пеняют на себя. В рамках новых полномочий, предоставленных Центральному банку, необходим более сильный контроль, чтобы процесс оздоровления успешно завершился. С ростом экономики, улучшением экономического положения снижается и учетная ставка. Она снизилась и в нынешнем году, составляет чуть более 7 процентов. Конечно, частные банки также должны снизить процентные ставки, так как Центральный банк уже принял решение, в прошлом и в этом году учетные ставки регулярно снижаются. Этот процесс продолжается», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в целом, частные банки должны придавать импульс нашему экономическому развитию. «Они не должны заниматься только зарабатыванием денег. Они должны осознавать свою ответственность. Государство предоставило им возможность для деятельности, выдало лицензию. Если в этих банках возникнут какие-то проблемы, то лицензия будет аннулирована. В последнее время были аннулированы лицензии многих банков. Они будут лишены этих возможностей. Поэтому должны подходить ответственно. Никаких сюрпризов не должно быть. Им необходимо отдавать предпочтение бизнес-кредитам. Я отметил это на совещании, посвященном итогам года. Вновь прослеживается та же тенденция. Предпочтение отдается потребительским кредитам. Конечно, это очень легко. Выдает потребительский кредит и получает процент. Но банковский кредит нужен для экономики страны, реального сектора, создания рабочих мест. Поэтому еще раз даю указание Центральному банку и соответствующим министерствам, в том числе Кабинету Министров, взять это под контроль и регулярно информировать меня о том, какова процентная доля бизнес-кредитов и потребительских кредитов. Мониторинг должен быть постоянным. Хочу коснуться еще одного вопроса. Имущество, предлагаемое в районах и сельской местности в качестве залога, зачастую не принимается банками как залог. Они хотят заложенное имущество в Баку. Этому надо положить конец. Никакой дискриминации здесь допускать нельзя. Поэтому соответствующим структурам необходимо серьезно заняться и этим вопросом», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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