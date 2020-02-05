Президент Ильхам Алиев: Зачастую именно чиновничий произвол тормозит развитие предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Зачастую именно чиновничий произвол тормозит развитие предпринимательства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Видя, что где-то начинается работа, чиновники в некоторых случаях сразу же мчатся туда, требуют свою долю или же пытаются что-то урвать. Этому надо положить конец. Поэтому предприниматели должны полностью выплачивать налог. Потому что их налог – это жизнь нашей страны, нашего народа. Конечно, большую помощь предпринимателям оказывают и реформы, проводимые в налоговых органах, так как сейчас предприниматели знают каковы правила. А они очень просты. Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Мне сообщили, что порой работников заставляют работать больше положенного времени. У нас 8-часовой рабочий день. Никто не должен работать больше этого. Но для того, чтобы сэкономить больше денег, заставляют работать по 10, 12 и больше часов. Этому надо положить конец, а Кабинет Министров должен проконтролировать», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что надо провести специальное совещание, обсудить эти вопросы, если такие факты допускаются, то предприниматель будет наказан. «Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными. Состоятельные предприниматели, конечно, должны осознавать свою социальную ответственность. В то же время не должны допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию. Этого делать нельзя. Обратите внимание, государство увеличивает число получающих адресную социальную помощь. Несмотря на то, что бедность составляет 4,8 процента, в Азербайджане бедные люди не слоняются по улицам, как в некоторых городах. Посмотрите на города развитых стран, в столицах крупнейших стран живут тысячи бездомных. Они спят либо в коробках, либо на скамейках, либо разбивают для себя небольшую палатку. Мы видим это по телевизору. У нас есть такое? Нет! Почему? Потому что государство взяло на себя заботу о гражданах. Несмотря на то, что безработных и бедных становится меньше, я дал указание увеличить число получающих адресную социальную помощь», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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