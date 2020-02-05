Президент Ильхам Алиев: Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника

БАКУ /Trend/ - Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Несмотря на то, что безработных и бедных становится меньше, я дал указание увеличить число получающих адресную социальную помощь. Для этого должны применяться новые критерии, чтобы в нашей стране не было бедных. Если предприниматель хочет заработать на 5 манатов больше, то увольняет человека. Это невыносимо. Если есть факты, сообщите мне, мы будем говорить с этими предпринимателями как надо. Поэтому должна быть ответственность перед государством, народом и законом. В том числе борьба с теневой экономикой будет проводиться и впредь. Здесь тоже две стороны. Государственный чиновник, закрывающий глаза на это, и предприниматель, делающий это», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, этот сговор должен быть полностью разрушен, и он разрушается. «Сегодня государство не закрывает глаза. А предприниматель должен на 100 процентов вывести свой бизнес из тени. Государство, наши центральные исполнительные органы, демонстрируя особое понимание, постепенно проводят этот процесс, потому что те, кто делают это, работали именно так, на протяжении десятилетий, и в советское время, и в период независимости, привыкли к этому. Этому следует положить конец», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что теневой экономики не должно быть, вот и все, очень просто. «Правда, она есть повсюду, в каждой стране. У нас она достигла невыносимой степени. Когда мне представили этот анализ, я, честно говоря, пришел в ужас. Так что это пресекается. За счет чего в прошлом году налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза более 1 миллиарда манатов? Раньше эти деньги поступали в чьи-то карманы, и граждане Азербайджана были лишены их. Обеспечив эту прозрачность, мы смогли реализовать отмеченную мною социальную инициативу. Эти деньги до копейки ушли на зарплаты, пенсии, стипендии, пособия. Можем ли мы в таком случае закрывать глаза на теневую экономику? Категорически нет! Повторяю, теневой экономике необходимо положить конец, и государственные органы установили переходный период, так как сразу идти на крайне жесткие меры было бы неправильно. Люди должны постепенно привыкнуть к этому. Но мы не можем особо затягивать этот период уступок», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в этом году вся экономика должна выйти из тени, все предприниматели должны выплачивать налоги. «Если после моих слов кто-то попытается работать по старым правилам, полагаться на кого-то, пусть знает: не получится. Никому не будет уступок. Сегодня это знают все. Все равны. Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника. Каждый получит и свою оценку, и награду, и наказание за свои дела. Вы должны знать это. Должен также отметить, что этот позитивный процесс продолжается и в нынешнем году. Пока мне еще не доложили социально-экономические итоги января. Это требует некоторого времени. Однако несколько цифр мне уже сообщили, в том числе опять же связанные с деятельностью налоговых и таможенных органов в январе. Так, в январе текущего года налоговые органы собрали сверх прогноза 120 миллионов, а таможенные органы – 40 миллионов манатов. То есть, за месяц только благодаря борьбе с теневой экономикой получено 160 миллионов манатов», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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