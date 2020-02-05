Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции

Политика 5 февраля 2020 02:47 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Как я уже отметил, в промышленном производстве преимущество будет отдаваться ненефтяному сектору. В прошлом году рост в этом секторе составил более 14 процентов, он должен продолжаться и в нынешнем году. Здесь мне хотелось бы коснуться нескольких вопросов. Считаю, что преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности. Государственным органам также необходимо уделять внимание данной сфере. Льготные кредиты также должны направляться эту сферу. Пусть предприниматели и сами проявляют больше внимания к ней. Мы должны все делать последовательно. Конечно, мы заготавливаем, экспортируем нашу плодоовощную продукцию. Экспорт растет, прекрасно. Но переработанные товары стоят дороже. Следует создать стоимостную цепочку. Поэтому считаю, что особое внимание в сельском хозяйстве надо уделять перерабатывающему сектору. Могу привести несколько примеров. Сегодня у нас очень высокими темпами развивается виноградарство. Тысячи гектаров виноградных плантаций, разбитых в последние годы, сегодня дают урожай. Только в прошлом году заготовка винограда увеличилась на 34 тысячи тонн», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, это напрямую создает винодельческую промышленность, и сейчас мы экспортируем нашу винную продукцию во многие страны. «Так же и табаководство. Благодаря развитию табаководства в Сумгайыте была создана новая сигаретная фабрика, реконструирована Бакинская сигаретная фабрика. Мы должны полностью обеспечивать и обеспечим внутренние потребности. А то в прежние годы страны, не заготавливающие табак, продавали нам сигареты. Это нонсенс. У нас есть и табак, и условия. Так что это – проявление развития перерабатывающей промышленности. В том числе и коконоводство, так как здесь тоже создается цепочка – от коконовода до Шекинского шелкокомбината. Там тоже уже сотни людей обеспечены работой. Тысячи людей обеспечены работой и в селах, за 30-40 дней они получают крупные средства, причем без особого труда», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что хлопководство напрямую обусловливает перерабатывающую промышленность. «Рост в хлопководстве у нас составляет 46 процентов. Экспорт в прошлом году составил 158 миллионов долларов. Однако мы можем перерабатывать в нашей стране 50 процентов хлопка. Что для этого нужно? Новые прядильные, текстильные фабрики, фабрики готовой продукции. Эта цепочка взаимосвязана, поэтому предприниматели должны уделять внимание данной сфере, а государственные органы ориентировать предпринимателей на эти направления. Таким образом будет обеспечено развитие легкой промышленности, созданы рабочие места, будет производиться готовая продукция, и мы не будем ее импортировать. Понятно, что все это взаимосвязано. Деньги останутся здесь, в нашей стране. Так же и в овощеводстве. Перерабатывающая промышленность в овощеводстве находится на очень низком уровне. Мы собираем овощи, потребляем и экспортируем их. Хорошо, но они должны перерабатываться. К примеру, в прошлом году экспорт в овощеводстве у нас составил 243 миллиона долларов. Из них 190 миллионов долларов – экспорт помидоров, который вырос на 7 процентов. Но если будет достаточное количество заводов по производству томатной пасты, то можно продавать ее по более высокой цене. Причем эта продукция востребована на всех рынках», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, предпринимателям следует уделять внимание этому. «Я регулярно озвучиваю эти цифры, коэффициент самообеспечения Азербайджана, чтобы местные предприниматели заполнили пробелы там, где они есть. Однако я вижу некоторую пассивность. Поэтому государственным органам необходимо растрясти предпринимателей и самим проявить инициативу. Особенно если учесть, что государство создало все условия, проводит все выставки, возит предпринимателей за рубеж. Сейчас мы увеличили экспорт вина. За счет чего? За счет усилий государства, потому что по линии государства, за счет государства обеспечено участие в международных выставках, где были заключены контракты. Ведь предприниматель сам не делает этого. К сожалению, у нас допускаются большие нарушения в области алкогольных напитков, статистика была запутанной. Почему? Потому что предприниматель производит и водку, и вино. Он пишет, что произвел такую-то продукцию, чтобы больше заработать. Конечно, это тоже пресекается и будет пресекаться», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в каждой сфере должна быть прозрачность, пусть все знают это. «Поэтому такие уловки должны остаться в прошлом. К примеру, в плодоводстве. Экспортировано фруктов на 240 миллионов долларов, рост составил 11 процентов. Но среди этих фруктов есть и фундук. Экспортировано фундука на 125 миллионов долларов, рост – 33 процента. За счет чего? Опять же за счет государства. В то время я дал указание разбить фундуковые сады. Фундуковые сады у нас занимали площадь 30 тысяч гектаров. Сейчас мы довели ее до 80 тысяч гектаров. Кто это сделал? Государство. Почему же сам предприниматель не сажает? Государство сделало все - и в связи с коконами, и в связи с хлопком. До каких пор? Пусть делает и предприниматель. Сегодня он получает большие деньги от хлопка и фундука, прекрасно, пусть станет еще богаче. Но пусть и сам проявит инициативу. Мы и без того будем проводить эту работу, потому что это нужно нашему государству, предприниматели тоже наши граждане. Предприниматель платит зарплату десяткам, сотням, а может и тысячам работников. Поэтому в чем заключается цель этого объединения, конференций?! Часть присутствующих здесь – главы исполнительной власти, руководители центральных исполнительных органов и предприниматели. Во второй части этой конференции должен состоятся открытый разговор. Лозунги, какие-то заявления не нужны. Нужен открытый разговор, пусть предприниматель скажет, какие проблемы, где пути решения. А представитель государства пусть скажет ему, где тот допускает нарушения, по-дружески скажет: «исправь это, в последний раз говорю, не исправишь, тогда пеняй на себя». Сегодня здесь должны обсуждаться именно эти вопросы. Надо постараться, чтобы с 2020 года все эти уловки, манипуляции, фальсификации, платежи в обход кассы остались в стороне. Доставка незадекларированных грузов, декларирование одной продукции, тогда как груз состоит совершенно из другой продукции – государственные органы знают и знали обо всем этом. Просто некоторые закрывали глаза, сговаривались. Это время закончилось. Это говорю вам я: закончилось. Поэтому должны работать так, как я сказал, и все», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время на повестке дня у нас стоит вопрос выпуска готовой продукции и в промышленной сфере. «К примеру, был введен в строй завод SOCAR Polymer, и сегодня мы экспортируем полимеры. Экспортируем в страны, которые производят из них готовую продукцию и продают нам. Поэтому нам самим следует создать здесь кластеры, при необходимости государство окажет поддержку, с тем чтобы продукция из полимеров производилась в Азербайджане, чтобы деньги оставались в нашей стране. Поэтому необходимо обратить внимание и на этот вопрос», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что серьезные реформы проводятся и в области сельского хозяйства. «Уверен, что рост и дальше будет стремительным. Должен сообщить, что в прошлом году фермерам в целом были предоставлены субсидии на сумму 380 миллионов манатов. В настоящее время эти субсидии выплачиваются посредством Информационной системы «Электронное сельское хозяйство». Это очень прогрессивная система. Одновременно началась разработка механизма аграрного страхования. Уверен, что в этом году данный вопрос также найдет свое решение. Хотел бы озвучить некоторые цифры и в связи с ростом в сельском хозяйстве. Итак, производство коконов увеличилось на 25, хлопка – на 26, яиц – на 9, подсолнечника – на 43, картофеля – на 12, овощей – на 12, бахчевых – на 11, фруктов и ягод – на 9, зеленого чайного листа – на 7, винограда – на 20 процентов. Значительно вырос и экспорт. Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что считаю видом экспорта и туризм, так как в прошлом году иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. То есть, если это считать видом экспорта, то второй отраслью после нефти является туризм. Именно поэтому я обеспечил принятие комплексных мер для развития туризма. В последние годы число туристов в Азербайджане увеличилось, увеличивается и сегодня. Уверен, что так будет продолжаться и впредь. Но всему свое время. К примеру, если бы мы думали об этом 10 лет назад, то это, возможно, было бы неправильно. Потому что куда бы приезжали туристы – дорог нет, света нет, отелей нет. Куда бы они приезжали? А сегодня есть все. Самая современная транспортная инфраструктура – Международный аэропорт Гейдар Алиев, как я уже сказал, является пятизвездочным. Кроме того, в местах, куда туристы приезжают больше всего, функционируют 5 международных аэропортов. Есть и прекрасные отели. В Азербайджане действуют отели всех ведущих брендов мира. Почему они пришли сюда? Почему не пошли в другие страны? Потому что в нашей стране есть стабильность, доверие, ситуация прогнозируемая, хорошая инвестиционная среда, высокие кредитные рейтинги. У нас хорошее место в Doing Business. Они видят, смотрят справочные данные. Разве ведущий бренд мира стихийно придет и построит здесь отель? Конечно нет. Прекрасный климат, у нас 9 климатических зон, гостеприимство нашего народа, исторические памятники, кухня и, конечно, стабильность и безопасность. Поэтому проводится эта работа в области туризма», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в прошлом году на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов был включен в Список всемирного наследия. «Это – наш очередной большой успех после Гобустана и Ичеришехер, Девичьей башни, Дворца Ширваншахов. Там, где есть пробелы, мы должны мобилизовать свои туристические возможности. К примеру, в прошлом году был полностью реконструирован Янардаг, созданы прекрасные условия, и, можно сказать, подавляющее большинство приезжающих в Баку туристов посещает это место. У нас есть грязевые вулканы. Но туда даже дороги нет. Даже если бы была дорога, там невозможно найти место, чтобы выпить стакан чая. Поэтому я дал указание нашему агентству по туризму серьезно заняться в этом году данным вопросом. Так же, как сегодня все ездят в Янардаг или в Гобустан, точно так же будут ездить на грязевые вулканы. Потому что по количеству грязевых вулканов мы занимаем первое место в мире», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, предпринимаются практические шаги для превращения наших исторических мест, исторических сел в туристическую зону. «Дано указание по развитию зимнего туризма, Шахдагского лыжного комплекса. Должен также отметить, что, как мне сегодня сообщили, в январе этого года по сравнению с январем 2019 года число туристов увеличилось на 18 процентов. Причем, в январе, не очень привлекательном для туристов месяце. В прошлом году – на 11, до этого - на 4, еще раньше – на 24, а перед этим – на 22 процента, последовательно. Сейчас только в январе – на 18 процентов. Поэтому считаю, что если в прошлом году нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч туристов, то в этом году их будет еще больше. Конечно, последним событием, отражающим значение, роль нашей страны и отношение к нам, стало создание в рамках Давосского всемирного экономического форума регионального центра в Баку по Четвертой промышленной революции между Давосским форумом и Азербайджаном. Это очень знаменательное событие, так как Давосский всемирный экономический форум является форумом номер один в мире, выше нет. Это – номер один как в политической, так и экономической сфере, и избрание Азербайджана в качестве центра на Южном Кавказе, в Средней Азии, конечно же, является большим событием. Я и президент Форума подписали протокол о намерениях, начнется работа, и Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции. Как Давосский форум считает нас лидером, мы должны стать лидером. Потому что это означает наше дальнейшее развитие. Мы должны обеспечить научный прогресс, развитие, вести нашу страну в будущее, модернизировать ее. Таким образом, считаю это событие нашим очередным успехом, очередной победой. Уверен, что впереди нас ждет много побед», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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