В Азербайджане истекает срок выдачи открепительных удостоверений избирателям в связи с парламентскими выборами

5 февраля 2020 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Истекает срок выдачи избирателям участковой избирательной комиссией открепительного удостоверения для голосования на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, сообщает в среду Trend.

Согласно Календарному плану выборов, удостоверения должны быть предоставлены в сроки с 16 января по 6 февраля 2020 года.

Шестого февраля также завершается процесс передачи избирательных бюллетеней от окружных избирательных комиссий участковым избирательным комиссиям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане сегодня завершается срок выдачи бюллетеней окружным избиркомам
Политика 4 февраля 10:18
В Азербайджане сегодня завершается срок подачи заявок для желающих наблюдать за выборами
Политика 4 февраля 09:36
Продолжается активная предвыборная агиткампания по избирательному округу Ханкенди
Политика 3 февраля 19:17
В Азербайджане созданы новые избирательные участки
Политика 3 февраля 18:34
В ПА ОБСЕ будут обсуждены выборы в Азербайджане
Политика 3 февраля 15:38
В Азербайджане завершается срок выдачи бюллетеней ОИК
Политика 3 февраля 15:05
Лента новостей
Виртуозный исполнитель мугамов Алибаба Мамедов отмечает юбилей
Культура 10:23
Президент Ильхам Алиев: Преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности
Политика 10:19
Президент Ильхам Алиев: Нельзя допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию
Политика 10:18
Делегация Узбекистана направляется в Азербайджан
Узбекистан 10:15
Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя
Другие страны 10:14
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 10:08
Курс маната по отношению к мировым валютам на 5 февраля
Финансы 09:51
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:41
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:36