В Азербайджане истекает срок выдачи открепительных удостоверений избирателям в связи с парламентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Истекает срок выдачи избирателям участковой избирательной комиссией открепительного удостоверения для голосования на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, сообщает в среду Trend.

Согласно Календарному плану выборов, удостоверения должны быть предоставлены в сроки с 16 января по 6 февраля 2020 года.

Шестого февраля также завершается процесс передачи избирательных бюллетеней от окружных избирательных комиссий участковым избирательным комиссиям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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