БАКУ /Trend/ - Сильный, устойчивый, успешно развивающийся частный сектор – залог стабильной экономики современного Азербайджана.

На фоне проводимых в стране экономических реформ особое значение приобретает развитие ненефтяного сектора. Ненефтяной сектор, являющийся одним из основных приоритетов экономики Азербайджана, стремительно развиваясь на протяжении последних лет, только по результатам 2019 года продемонстрировал рост на более чем 14 процентов. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах": «Особую роль здесь, конечно, сыграло начало функционирования гигантских промышленных предприятий, сданных в эксплуатацию в прошлом году, а также развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение бизнес-среды».

Рост ненефтяного сектора повлек и стремительный рост количества рабочих мест - только в прошлом году были созданы 98 тысяч новых рабочих мест, что, безусловно, положительно отразилось на решении основных вопросов по трудоустройству и занятости населения. Как отметил глава государства, данный процесс должен носить непрерывный характер, всегда опережая демографическое развитие в стране.

Большая роль в поддержке развития ненефтяного сектора отводится финансово-кредитным организациям – банкам и НБКО (небанковским кредитным организациям). Следует отметить, что проблемы, которые существовали в банковском секторе страны, явившиеся следствием международного финансового кризиса, на сегодня преодолены, оздоровление в банковской сфере успешно продолжается. Как отметил глава государства, приоритетными в кредитном портфеле банков должны быть бизнес-кредиты. Особую роль в связи с этим должны сыграть льготные кредиты, выдаваемые по отдельным направлениям развития тех или иных сфер ненефтяного сегмента экономики. За последние годы на предоставление данных кредитов было выделено более двух миллиардов манатов, предусматривается выделение еще около 200 миллионов манатов.

Важное значение в развитии ненефтяного сектора имеет промышленное производство, в особенности перерабатывающая промышленность. Благодаря проведенным в аграрном секторе реформам за последние годы резко выросли показатели по сбору винограда (на 34 тысячи тонн), хлопка (на 46 процентов), интенсивно развиваются шелководство, плодо- и овощеводство, табаководство, фруктоводство, растениеводство. Во многом это стало возможно благодаря особому вниманию, которое государство уделяет данной сфере – фермерам предоставляются субсидии, земельные участки, для них создан льготный режим налогообложения, создаются агропарки, другая необходимая инфраструктура. Сельскохозяйственное производство достигло рекордной отметки по сравнению с предыдущими годами. Темпы роста превысили семь процентов, в частности, рост в растениеводстве составил более 10 процентов.

Растет и экспорт сельскохозяйственной продукции. Безусловно, это не может не радовать. Однако при этом необходимо развивать соответствующие мощности по переработке сельскохозяйственной продукции на местах, развивать предприятия легкой промышленности, строить заводы и фабрики по переработке продуктов агропромышленного комплекса. Здесь наибольшую активность должны проявлять представители бизнес-сообщества, поскольку все необходимые предпосылки для успешного развития этой отрасли в стране созданы. Ускоренное развитие в данном направлении позволит полностью обеспечить потребности населения в переработанной сельскохозяйственной продукции, увеличить экспорт, еще больше расширить узнаваемость национальных агропромышленных брендов, которые пользуются высоким спросом на мировых рынках. Тем самым будет создано много дополнительных рабочих мест, что будет способствовать более эффективному вовлечению жителей регионов в ускоряющиеся процессы интенсификации развития ненефтяного сектора отечественной экономики.

Внедрена электронная сельскохозяйственная информационная система EKTIS, объединившая 460 000 зарегистрированных пользователей, в рамках которой осуществляется предоставление субсидий фермерам. Она представляет собой новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служащий повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий. Также создан Фонд аграрного страхования, который призван обеспечить организацию, развитие и устойчивость системы аграрного страхования в Азербайджане, минимизировать риски в этой отрасли. Все это ряд последовательных мероприятий в рамках комплексных реформ, осуществляемых по развитию и модернизации ненефтяного сектора Азербайджана в целом и агропромышленного комплекса страны в частности.

Население регионов горячо поддерживает эти реформы, проводимые под руководством главы государства. На многочисленных встречах, проведенных Президентом Азербайджана в регионах, граждане активно приветствуют позитивные изменения, направленные на развитие сельского хозяйства. За прошедшие годы заметно развилась сельская инфраструктура. Обеспечена газификация всех регионов. В соответствии с данными, озвученными главой государства, сегодня нет ни одного района, где газификация была бы ниже 70 процентов, построены 16 тысяч 700 километров автомобильных дорог, из них только в 2019 году - 1300 километров, благоустроены дороги большого количества сел. Для улучшения обеспечения водой в селах за эти годы было пробурено более 1500 артезианских скважин, в сотнях сел сооружены водоочистные установки модульного типа.

Напомним, что третьего февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах», в которой принял участие Президент Азербайджанa Ильхам Алиев.

Юсиф Агаев

Отдел политики Trend

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