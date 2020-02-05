Президент Ильхам Алиев: Нельзя допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию

БАКУ /Trend/ - Нельзя допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

По словам главы государства, сейчас предприниматели знают, каковы правила.

"А они очень просты. Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Мне сообщили, что порой работников заставляют работать больше положенного времени. У нас 8-часовой рабочий день. Никто не должен работать больше этого. Но для того, чтобы сэкономить больше денег, заставляют работать по 10, 12 и больше часов. Этому надо положить конец, а Кабинет Министров должен проконтролировать. Надо провести специальное совещание, обсудить эти вопросы, если такие факты допускаются, то предприниматель будет наказан. Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, состоятельные предприниматели, конечно, должны осознавать свою социальную ответственность.

"В то же время не должны допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию. Этого делать нельзя. Обратите внимание, государство увеличивает число получающих адресную социальную помощь. Несмотря на то, что бедность составляет 4,8 процента, в Азербайджане бедные люди не слоняются по улицам, как в некоторых городах. Посмотрите на города развитых стран, в столицах крупнейших стран живут тысячи бездомных. Они спят либо в коробках, либо на скамейках, либо разбивают для себя небольшую палатку. Мы видим это по телевизору. У нас есть такое? Нет! Почему? Потому что государство взяло на себя заботу о гражданах. Несмотря на то, что безработных и бедных становится меньше, я дал указание увеличить число получающих адресную социальную помощь. Для этого должны применяться новые критерии, чтобы в нашей стране не было бедных. Если предприниматель хочет заработать на 5 манатов больше, то увольняет человека. Это невыносимо. Если есть факты, сообщите мне, мы будем говорить с этими предпринимателями как надо. Поэтому должна быть ответственность перед государством, народом и законом", - заявил Президент Ильхам Алиев.

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