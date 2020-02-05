Президент Ильхам Алиев: Преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - Преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

"Как я уже отметил, в промышленном производстве преимущество будет отдаваться ненефтяному сектору. В прошлом году рост в этом секторе составил более 14 процентов, он должен продолжаться и в нынешнем году. Здесь мне хотелось бы коснуться нескольких вопросов. Считаю, что преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности. Государственным органам также необходимо уделять внимание данной сфере. Льготные кредиты также должны направляться эту сферу. Пусть предприниматели и сами проявляют больше внимания к ней. Мы должны все делать последовательно", - сказал глава государства.

Конечно, мы заготавливаем, экспортируем нашу плодоовощную продукцию, отметил он.

"Экспорт растет, прекрасно. Но переработанные товары стоят дороже. Следует создать стоимостную цепочку. Поэтому считаю, что особое внимание в сельском хозяйстве надо уделять перерабатывающему сектору. Могу привести несколько примеров. Сегодня у нас очень высокими темпами развивается виноградарство. Тысячи гектаров виноградных плантаций, разбитых в последние годы, сегодня дают урожай. Только в прошлом году заготовка винограда увеличилась на 34 тысячи тонн. Это напрямую создает винодельческую промышленность, и сейчас мы экспортируем нашу винную продукцию во многие страны. Так же и табаководство. Благодаря развитию табаководства в Сумгайыте была создана новая сигаретная фабрика, реконструирована Бакинская сигаретная фабрика. Мы должны полностью обеспечивать и обеспечим внутренние потребности. А то в прежние годы страны, не заготавливающие табак, продавали нам сигареты. Это нонсенс. У нас есть и табак, и условия. Так что это - проявление развития перерабатывающей промышленности. В том числе и коконоводство, так как здесь тоже создается цепочка - от коконовода до Шекинского шелкокомбината. Там тоже уже сотни людей обеспечены работой. Тысячи людей обеспечены работой и в селах, за 30-40 дней они получают крупные средства, причем без особого труда", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, хлопководство напрямую обусловливает перерабатывающую промышленность.

"Рост в хлопководстве у нас составляет 46 процентов. Экспорт в прошлом году составил 158 миллионов долларов. Однако мы можем перерабатывать в нашей стране 50 процентов хлопка. Что для этого нужно? Новые прядильные, текстильные фабрики, фабрики готовой продукции. Эта цепочка взаимосвязана, поэтому предприниматели должны уделять внимание данной сфере, а государственные органы ориентировать предпринимателей на эти направления. Таким образом будет обеспечено развитие легкой промышленности, созданы рабочие места, будет производиться готовая продукция, и мы не будем ее импортировать. Понятно, что все это взаимосвязано. Деньги останутся здесь, в нашей стране", - отметил глава государства.

Так же и в овощеводстве, добавил он. "Перерабатывающая промышленность в овощеводстве находится на очень низком уровне. Мы собираем овощи, потребляем и экспортируем их. Хорошо, но они должны перерабатываться. К примеру, в прошлом году экспорт в овощеводстве у нас составил 243 миллиона долларов. Из них 190 миллионов долларов - экспорт помидоров, который вырос на 7 процентов. Но если будет достаточное количество заводов по производству томатной пасты, то можно продавать ее по более высокой цене. Причем эта продукция востребована на всех рынках. Предпринимателям следует уделять внимание этому. Я регулярно озвучиваю эти цифры, коэффициент самообеспечения Азербайджана, чтобы местные предприниматели заполнили пробелы там, где они есть. Однако я вижу некоторую пассивность. Поэтому государственным органам необходимо растрясти предпринимателей и самим проявить инициативу. Особенно если учесть, что государство создало все условия, проводит все выставки, возит предпринимателей за рубеж. Сейчас мы увеличили экспорт вина. За счет чего? За счет усилий государства, потому что по линии государства, за счет государства обеспечено участие в международных выставках, где были заключены контракты. Ведь предприниматель сам не делает этого", - сказал Президент Ильхам Алиев.

К сожалению, у нас допускаются большие нарушения в области алкогольных напитков, статистика была запутанной, сказал глава государства. "Почему? Потому что предприниматель производит и водку, и вино. Он пишет, что произвел такую-то продукцию, чтобы больше заработать. Конечно, это тоже пресекается и будет пресекаться. В каждой сфере должна быть прозрачность, пусть все знают это. Поэтому такие уловки должны остаться в прошлом. К примеру, в плодоводстве. Экспортировано фруктов на 240 миллионов долларов, рост составил 11 процентов. Но среди этих фруктов есть и фундук. Экспортировано фундука на 125 миллионов долларов, рост - 33 процента. За счет чего? Опять же за счет государства. В то время я дал указание разбить фундуковые сады. Фундуковые сады у нас занимали площадь 30 тысяч гектаров. Сейчас мы довели ее до 80 тысяч гектаров. Кто это сделал? Государство. Почему же сам предприниматель не сажает? Государство сделало все - и в связи с коконами, и в связи с хлопком. До каких пор? Пусть делает и предприниматель. Сегодня он получает большие деньги от хлопка и фундука, прекрасно, пусть станет еще богаче. Но пусть и сам проявит инициативу", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Мы и без того будем проводить эту работу, потому что это нужно нашему государству, предприниматели тоже наши граждане, сказал Президент Азербайджана.

"Предприниматель платит зарплату десяткам, сотням, а может и тысячам работников. Поэтому в чем заключается цель этого объединения, конференций?! Часть присутствующих здесь - главы исполнительной власти, руководители центральных исполнительных органов и предприниматели. Во второй части этой конференции должен состоятся открытый разговор. Лозунги, какие-то заявления не нужны. Нужен открытый разговор, пусть предприниматель скажет, какие проблемы, где пути решения. А представитель государства пусть скажет ему, где тот допускает нарушения, по-дружески скажет: "исправь это, в последний раз говорю, не исправишь, тогда пеняй на себя". Сегодня здесь должны обсуждаться именно эти вопросы. Надо постараться, чтобы с 2020 года все эти уловки, манипуляции, фальсификации, платежи в обход кассы остались в стороне. Доставка незадекларированных грузов, декларирование одной продукции, тогда как груз состоит совершенно из другой продукции - государственные органы знают и знали обо всем этом. Просто некоторые закрывали глаза, сговаривались. Это время закончилось. Это говорю вам я: закончилось. Поэтому должны работать так, как я сказал, и все", - заявил Президент Ильхам Алиев.

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