Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков посетит Азербайджан для участия во внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), которое пройдет в Баку 6 февраля.

Об этом сказали в среду Trend в посольстве Кыргызстана в Баку.

Как отметили в посольстве, министр иностранных дел Кыргызстана посетит Азербайджан во главе делегации.

Отметим, что 13-14 октября 2019 года в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 15-16 октября состоялся VII Саммит Тюркского совета.

Тюркский совет был учрежден лидерами Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана третьего октября 2009 года в Нахчыване. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан.

Целью организации является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Автор: Ляман Зейналова).

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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