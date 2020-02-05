Замглавы МИД Венгрии прибудет в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Левенте Мадьяр посетит Азербайджан.

Об этом сказали в среду Trend в посольстве Венгрии в Баку.

Как отметили в посольстве, целью визита является участие во внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), которое пройдет в Баку шестого февраля.

Отметим, что с 2018 года Венгрия имеет статус наблюдателя в Тюркском совете.

13-14 октября 2019 года в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 15-16 октября состоялся VII Саммит Тюркского совета.

Тюркский совет был учрежден лидерами Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана третьего октября 2009 года в Нахчыване. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан.

Целью организации является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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