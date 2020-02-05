Неждат Унувар: Парламентские выборы значительно усилят реформы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане пройдут в демократических условиях и будут способствовать дальнейшему развитию страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом Независимому медиа-центру «Выборы - 2020» сказал бывший руководитель Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции Неждат Унувар. Он подчеркнул, что все проведенные выборы крайне важны с точки зрения усиления страны.

"Каждые выборы, проведенные в Азербайджане, укрепляют страну с точки зрения экономики, социальной сферы и политики. Помимо этого, предстоящие выборы внесут весомый вклад в дело проведения реформ в Азербайджане», - сказал Унувар.

Унувар также отметил важное геостратегическое расположение Азербайджана, и его значимую роль в глобальном энергоснабжении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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