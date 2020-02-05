Азербайджан сможет укрепить свои позиции, как страна, которая реализует крупные проекты - эксперт

БАКУ/Trend/ - И Россия, и Азербайджан не исключают возможности подключения к Трансадриатическому газопроводу (TAP) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) российского газа, и поэтому систему TANAP-TAP нужно развивать.

Об этом сказал Trend эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам эксперта, TANAP и его будущее продолжение TAP, который будет построен весной 2020 года, на современном этапе фактически является развитием проекта, который в прошлом назывался "Набукко". Но при этом, он отметил, что проект "Набукко" не удался, так как для него не нашлось полноценной базы источников. Поэтому нынешний газопровод TANAP и система TANAP-TAP, как считает эксперт, это успешная версия "Набукко".

Он отметил, что существует плановое расширение мощностей системы TAP-TANAP, и эти планы давно анонсированы, но насколько они могут быть реализованы только на базе источников Азербайджана пока еще не известно:

"Месторождение "Шах Дениз-2", которое является источниковой базой для Азербайджана, в настоящее время справляется с существующей нагрузкой. Если предполагать поставку дополнительных объемов газа, то возможно Азербайджан самостоятельно эти объемы не сможет выдать. Соответственно, для Азербайджана появляется вариант кооперации с Россией. Другими словами, российский газ впускается в трубу TANAP, в перспективе TAP. На данном этапе у месторождения "Шах Дениз-2" мощности, по всей видимости, хватает, а вот в перспективе можно подключить к трубе российский газ и поставлять его дальше на Юг Европы".

Согласно словам эксперта, выгода для России в том, что она будет использовать инфраструктуру, в которую не вкладывалась. А выгода для Азербайджана, по его мнению, в том, что Азербайджан сможет укрепить свои позиции, как страна, которая реализует крупные проекты, а также сможет использовать уже расширенную структуру TANAP-ТАР: "В целом от азербайджанского газа будет зависеть и Турция и Юг Европы. Все это поможет Баку и повысить прибыль и увеличить свое влияние в регионе, а также укрепить связи с Турцией и Россией. Поэтому я думаю, что есть все шансы для кооперации. По описанной мной логике можно найти компромисс, который будет носить обоюдно выгодный характер. Кроме прочего, система TANAP -ТАР интересна еще и тем, что подключение к ней газа из других стран в округе довольно проблематично. Потому, что неизвестно в какие сроки это произойдет, а российский газ можно подключить к системе в короткие сроки".

В заключении Станислав Митрахович пришел к выводу, что из всех стран Азербайджану выгодно кооперироваться именно с Россией. Помимо прочего, он считает, что Турция тоже будет этому рада.

(Автор: Гусейн Сафаров).

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