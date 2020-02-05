Обеспечение социального благосостояния азербайджанского народа очень важно для государства — политолог

БАКУ/Trend/ - Опора Азербайджана - это народ, поэтому обеспечение социального благосостояния этих людей очень важно для государства.

Об этом сказал Trend директор Кавказского центра политического анализа, эксперт по международному управлению Ахмед Алили.

Политолог отметил, что программа самозанятости это основная составлявшая социальной программы государства, которая нацелена на развитие малого и среднего бизнеса. Именно эта категория, по его мнению, обеспечивает основную массу населения теми ресурсами, которые им необходимы.

Политолог думает, что из речи главы государства на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах" предприниматели однозначно поняли, что их проблемы не остаются неуслышанными: «Это было сигналом того, что Президент понимает их проблемы, и знает, кто создает эти проблемы, что он нацелен на совершенствование условий для предпринимателей. Я думаю, что реформы в этой плоскости приведут к тому, что и этот негативный фактор со временем исчезнет».

Ахмед Алили также отметил, что банковские реформы играют очень важную роль в развитии предпринимательства: «Банковский сектор — локомотив развития всей экономики. Все реформы в экономике начинаются с банковского сектора и заканчиваются им же. Наши банки в основном занимались потребительскими кредитами. Однако, чтобы способствовать развитию экономики, банки должны давать больше кредитов на бизнес, развитие предпринимательской деятельности».

Также, по его мнению, важно упоминание Президентом в своей речи позиции Всемирного Банка: «Знаете, были времена, когда некоторые люди говорили, что членство или активное участие Азербайджана в тех или иных международных институтах – это ограничение его возможностей. Но время показало, что Азербайджан способен сотрудничать со всеми заинтересованными международными организациями, если их программа не противоречит национальным интересам нашей страны. Баку готов сотрудничать со всеми, и в частности с такой международной организацией как Всемирный Банк, а также с другими международными финансовыми организациями. А это, как мы знаем, привлекает в Азербайджан международных инвесторов».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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