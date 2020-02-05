Граждане Азербайджана армянского происхождения, проживающим в Нагорном Карабахе, могут участвовать в выборах - обращение

5 февраля 2020 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к гражданам Азербайджана армянского происхождения, проживающим в Нагорном Карабахе, сообщает в среду Trend

В обращении говорится, что армянская община Нагорно-карабахского региона - граждане Азербайджана, наряду с другими конституционными правами лишены избирательного права в результате оккупации со стороны Армении. Армения неоднократно пыталась демонстрировать на этих территориях фальшивую видимость выборов. Основанием проведения выборов на территории Азербайджана является Конституция Азербайджана и Избирательный кодекс, и поэтому эти «выборы» незаконны и не признаются международным сообществом. В результате военной агрессии Армении полностью оккупированы территории семи и частично - трех избирательных округов из 125, зарегистрированных в стране. Наряду с этим на территории других четырех избирательных округов существуют участки вынужденных переселенцев.

Чтобы насильно изгнанные с родных земель вынужденные переселенцы Азербайджана могли воспользоваться своими конституционными правами на предстоящих парламентских выборах 9 февраля, создано 523 избирательных участка, которые, как и другие избирательные участки, действующие на территории страны, полностью готовы к выборам.

ЦИК заявляет, что граждане Азербайджана армянского происхождения, проживающие в Нагорном Карабахе, как и другие граждане, могут свободно воспользоваться своим избирательным правом.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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