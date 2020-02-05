Бахруз Гулиев: Стратегия Президента Ильхама Алиева опирается на народную поддержку

БАКУ /Trend/ - На фоне стабильности и развития в стране, реформы, в первую очередь являются показателем единства народа и государства, которое имеет крепкую основу и опирается на доверие.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя положения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах.

Эксперт отметил, что в основе любого развития стоит обеспечение социальных и других нужд людей. Благодаря реформам Президента Ильхама Алиева было устранено множество проблем, решение которых беспокоило население.

«Естественно, это повышает доверие, симпатию гражданина к своему Президенту. Некоторые силы, которые не выносят текущих реалий Азербайджана, всеми силами стремятся умалить значимость реформ, бросить на них тень. Но здесь им дорогу преграждает народ. Именно фактор народа, нерушимое единство народа и государства - непреодолимый барьер на пути таких сил», - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что в целом, стратегия Президента Ильхама Алиева в политической и экономической сферах основана на поддержке народа.

«За короткий отрезок времени реформы обрели колоссальный масштаб, и выступая с этой позиции Президент Ильхам Алиев убедительно доказывает, что он всегда рядом с народом, который верит и доверяет ему. В этой связи считаю, что народная поддержка инициирует более широкие перспективы для реформ. Неслучайно, глава государства анонсировал предстоящие масштабные дела. Азербайджан уже превратился в островок стабильности, развития. Теперь он выступает в регионе в качестве ключевого игрока, что отражается и в рейтингах и отчетах влиятельных международных организаций. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что нас ожидает колоссальные успехи в широчайшем спектре», - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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