Бахруз Гулиев: Стратегия Президента Ильхама Алиева опирается на народную поддержку

5 февраля 2020 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На фоне стабильности и развития в стране, реформы, в первую очередь являются показателем единства народа и государства, которое имеет крепкую основу и опирается на доверие.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя положения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах.

Эксперт отметил, что в основе любого развития стоит обеспечение социальных и других нужд людей. Благодаря реформам Президента Ильхама Алиева было устранено множество проблем, решение которых беспокоило население.

«Естественно, это повышает доверие, симпатию гражданина к своему Президенту. Некоторые силы, которые не выносят текущих реалий Азербайджана, всеми силами стремятся умалить значимость реформ, бросить на них тень. Но здесь им дорогу преграждает народ. Именно фактор народа, нерушимое единство народа и государства - непреодолимый барьер на пути таких сил», - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что в целом, стратегия Президента Ильхама Алиева в политической и экономической сферах основана на поддержке народа.

«За короткий отрезок времени реформы обрели колоссальный масштаб, и выступая с этой позиции Президент Ильхам Алиев убедительно доказывает, что он всегда рядом с народом, который верит и доверяет ему. В этой связи считаю, что народная поддержка инициирует более широкие перспективы для реформ. Неслучайно, глава государства анонсировал предстоящие масштабные дела. Азербайджан уже превратился в островок стабильности, развития. Теперь он выступает в регионе в качестве ключевого игрока, что отражается и в рейтингах и отчетах влиятельных международных организаций. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что нас ожидает колоссальные успехи в широчайшем спектре», - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Попытка "Мусават" запятнать избирательный процесс - явный заказ извне - Бахруз Гулиев
Политика 28 января 17:52
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев
Политика 24 января 20:50
Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана - Эксперт
Политика 21 января 20:56
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты
Точка зрения 13 января 18:08
Тенденция стремительного роста рейтинга Азербайджана сохранится - Бахруз Гулиев
Политика 17 декабря 2019 17:52
"Оппозиционные" группы раз за разом терпят крах - эксперт
Политика 8 декабря 2019 11:44
Лента новостей
В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие (ВИДЕО)
Турция 21:07
АПБ и минэкологии Азербайджана обратились к населению в связи с птичьим гриппом
Общество 21:01
В связи с предстоящими выборами в Азербайджане полиция переходит на усиленный режим (ВИДЕО)
Общество 20:51
Иностранные атташе в Азербайджане посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (ФОТО)
Политика 20:45
Генпрокуратура Азербайджана о новой информации в связи с убийством Нармин Гулиевой
Общество 20:36
Глава миссии ОБСЕ посетил Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Политика 20:28
Миссия наблюдателей СНГ опубликовала промежуточный отчет в связи с выборами в Азербайджане
Политика 19:32
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции (ФОТО)
Политика 19:25
Обеспечение социального благосостояния азербайджанского народа очень важно для государства — политолог
Политика 19:04