Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Балакене

5 февраля 2020 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией (155 км)-Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджылыгбина-Гайса.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией (155 км)-Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджылыгбина-Гайса, соединяющей семь населенных пунктов, где проживает 30 тысяч человек населения, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 17,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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