ЦИК Азербайджана предупредил Фараджа Гулиева

5 февраля 2020 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба кандидатов в депутаты 31-го Сураханского второго избирательного округа Мехмана Гусейнова, Этибара Алиева и Орхана Кянгярли в связи с другим кандидатом Фараджом Гулиевым.

Как сообщает в среду Trend, в жалобе сообщается, что Гулиев предложил Гусейнову сумму в размере 15 тысяч манатов взамен на снятие им своей кандидатуры. Гулиев опроверг обвинения и назвал их необоснованными.

Согласно решению ЦИК, жалоба была удовлетворена частично и Гулиеву было объявлено предупреждение.

Председатель ЦИК сообщил, что в день выборов 31-й Сураханский второй избирательный округ будет находиться под жестким контролем.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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