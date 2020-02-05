Глава миссии ОБСЕ посетил Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с руководителем миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ послом Питером Тейлером и аналитиком в сфере выборов Масой Янушевич.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет, Рзаев проинформировал гостей о нынешней ситуации беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных из своих домов в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также о проявляемой к ним государственной заботе и внимании.

В ходе встречи было отмечено, что Армения своей агрессивной политикой продолжает нарушать ряд фундаментальных прав этих людей, включая избирательное право. Таким образом, этой люди этой категории имея возможность участвовать в президентских и парламентских выборах, тем не менее остаются вне муниципальных выборов. Потому что их постоянное место жительства находится под оккупацией Армении. Отсутствие давления на международной арене на это агрессивное государство, которые не выполняет принятые ООН резолюции о безоговорочном выводе войск из оккупированных территорий, вызывает сожаление, отметил Рзаев.

Председатель Госкомитета выразил надежду на то, что вынужденные переселенцы примут активное участие в парламентских выборах девятого февраля. Он также отметил, что вмешательство центральных и местных органов исполнительной власти в ход выборов невозможен. До сведения гостей было доведено, что основа демократических традиций в Азербайджане была заложена еще во период АДР, а в годы независимости они прошли путь дальнейшего развития. Ровшан Рзаев сообщил, что и сам ранее участвовал в парламентских выборах и знаком с практикой политической борьбы. Теперь же, как гражданин, он дал высокую оценку демократической среде в преддверии выборов.

Посол Питер Тейлер выразил благодарность за теплый прием и подробную информацию. Он рассказал о деятельности возглавляемой им долгосрочной миссии наблюдателей, а также поделился своим мнением по поводу участия в парламентских выборах беженцев и вынужденных переселенцев. Он акцентировал внимание на информации, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, и добавил, что вынужденные переселенцы будут голосовать на 500-х участках 14 избирательных округов. Тейлер подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ выполнят свою миссию и в этих участках.

Глава Госкомитета ответил на вопросы руководителя миссии наблюдателей БДИПЧ и аналитика в сфере выборов, пожелал им удачи в их непростой миссии.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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