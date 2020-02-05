Иностранные атташе в Азербайджане посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в нашей стране, был организован ознакомительный визит в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, для 16 представителей аппаратов военных атташе 13 государств сначала был организован общий брифинг по истории создания и деятельности военного лицея. Затем гости ознакомились с учебным процессом в лицее.

Военные атташе выразили признательность руководству министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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