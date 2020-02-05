Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Кыргызстана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова.

Министр Чингиз Айдарбеков передал главе государства приветствия Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и просил передать его приветствия Президенту Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, рад вас видеть. Завтра у вас начинается важное мероприятие. Уверен, что оно хорошо будет проведено, в духе всех поручений, которые даны главами государств во время Саммита, который мы провели в прошлом году. Конечно, наша организация крепнет из года в год и решает очень важные задачи по укреплению сотрудничества между всеми тюркоязычными государствами. Очень много инициатив было выдвинуто в последнее время и в плане политического взаимодействия, экономической интеграции и деятельности в сфере культуры, образования. И Фонд создан, и академия действует. Так что мы наполняем содержанием нашу работу.

Я считаю, что прошлый год был успешным в деле развития двусторонних отношений между нашими странами. У меня было несколько контактов с Президентом в рамках международных мероприятий. И на этот год также намечены важные мероприятия в деле укрепления сотрудничества. Для нас Кыргызстан очень близкая страна, братская страна, и мы хотим наращивать двустороннее взаимодействие. Так что думаю, что в этом году вы определите со своим коллегой те мероприятия, которые должны совместно осуществить.

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков сказал:

- Спасибо большое, уважаемый Ильхам Гейдарович. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить Вас. Несмотря на свой плотный график, Вы нашли время, чтобы встретиться и обсудить в первую очередь перспективы кыргызско-азербайджанский отношений. У нас, как Вы отметили, в прошлом году и в позапрошлом году благодаря Вашему личному вниманию и стремлению нашего Президента укреплять наши братские, дружественные отношения сотрудничество очень активно продвигалось. В прошлом году во время Саммита глав тюркоязычных государств здесь произошло исторические событие – наша организация увеличилась, более того, открылся офис Тюркского совета в Европе. Состоялась очень важная, по нашему мнению, Ваша двусторонняя встреча с нашим Президентом, в ходе которой вы наметили конкретные перспективные, актуальные договоренности, которые на сегодняшний день мы, правительства сторон, исполняем, реализовываем. Среди них - договоренность о строительстве кыргызско-азербайджанской школы, кыргызско-азербайджанского парка дружбы. У нас 24 декабря прошлого года состоялась закладка капсулы школы, а 10 января с участием лично нашего Президента - он уделяет большое внимание нашим братским отношениям - закладка капсулы парковой зоны. Это самая престижная у нас точка в городе и горожане наши с большим воодушевлением это восприняли. Мы очень ждем Вашего официального визита в Кыргызскую Республику.

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