МИД: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира

5 февраля 2020 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом, как передает в среду Trend, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджан в качестве ответственного члена ООН, руководствуясь обязательствами, которые взяла на себя при вступлении в организацию, поддерживает реализацию норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН при урегулировании конфликтов и обеспечении международного мира и безопасности и выступает с этой позиции. Это - решительная и принципиальная позиция Азербайджана. Как мы вместе с международным сообществом выступаем за урегулирование на основе резолюций Совета Безопасности ООН в случае армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, также поддерживаем мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и поддерживаем усилия по содействию миру, безопасности и процветанию в регионе.

Хотели бы отметить, что на встрече с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом в Давосе 21 января 2020 года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в вопросе Кашмира", - говорится в сообщении МИД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Польши (ФОТО)
Политика 4 февраля 16:28
Исполком ОИС провел чрезвычайное заседание на уровне глав МИД (ФОТО)
Политика 4 февраля 14:45
МИД: Самочувствие эвакуированных из Китая граждан Азербайджана удовлетворительное
Политика 1 февраля 17:35
МИД: Работа по согласованию договора о будущих отношениях между Азербайджаном и Великобританией продолжается
Политика 31 января 20:26
Посол Эрл Литценбергер о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве
Политика 31 января 11:36
В Женеве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 30 января 19:08
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 22:25
120 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле (ВИДЕО) (Обновлено)
Турция 22:24
В Кении умер слон с самыми крупными бивнями
В мире 21:53
В ВОЗ заявили об отсутствии лекарств от нового коронавируса
В мире 21:27
АПБ и минэкологии Азербайджана обратились к населению в связи с птичьим гриппом
Общество 21:01
В связи с предстоящими выборами в Азербайджане полиция переходит на усиленный режим (ВИДЕО)
Общество 20:51
Иностранные атташе в Азербайджане посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (ФОТО)
Политика 20:45
Генпрокуратура Азербайджана о новой информации в связи с убийством Нармин Гулиевой
Общество 20:36
Глава миссии ОБСЕ посетил Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Политика 20:28