Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)

5 февраля 2020 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки внеочередного заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое состоится в Баку шестого февраля.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, связанные с деятельностью организации.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
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