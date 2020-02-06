Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Приветствуя делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, уважаемый Мевлют бей. Очень рад вас снова видеть. Завтра в Баку состоится очень важное заседание на уровне министров иностранных дел. Это – первое заседание министров иностранных дел, проводимое в Баку после Саммита. Как вам известно, с прошлого года Азербайджан принял председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Как председатель организации мы постараемся в течение года активно работать при поддержке стран-членов и еще больше укрепить сотрудничество, дружбу, братство между этими странами. В то же время ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз обсудить двусторонние вопросы. Мы с вами недавно встречались и в Давосе. Наши встречи проводятся регулярно. В ближайшем будущем в Баку состоится заседание Совета стратегического сотрудничества Турция-Азербайджан, и уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган будет нашим гостем.

Уверен, что турецко-азербайджанские связи будут успешно развиваться и в этом году. В прошлом году мы добились огромных успехов и вместе отметили доведение TANAP до границы с Европой. Кроме того, успешно реализуются многие важные проекты. Что касается деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то в настоящее время она приобрела более широкие масштабы, и уже по этой дороге из многих источников транспортируются грузы в европейском и азиатском направлениях. Уверен, что значение этой дороги постепенно будет расти, это – наш совместный успешный проект.

Пользуясь случаем, хочу выразить вам глубокую признательность за недавнюю эвакуацию граждан Азербайджана из Китая. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского братства. Вы проявили к гражданам Азербайджана такое же отношение, как к собственным гражданам, благополучно доставили их самолетом в Турцию - на их родину. Конечно, этот шаг, этот поступок в Азербайджане очень высоко ценится.

В то же время в прошлом месяце в Страсбурге на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы представители Турции в полном составе поддержали правое дело Азербайджана, еще раз проявив солидарность. Они еще раз продемонстрировали, что действительно выступают за справедливость. В свою очередь и делегация Азербайджана всегда поддерживает Турцию. Мы с вами, как люди, осуществлявшие деятельность в Парламентской Ассамблее Совета Европы, хорошо знаем эту организацию. К сожалению, на протяжении 20 лет эта организация избрала мишенью Азербайджан, а Турцию – в течение еще большего времени. Помню, когда я впервые приступил к деятельности в Парламентской Ассамблее Совета Европы в качестве руководителя азербайджанской делегации, моим первым шагом стала организация встречи азербайджанской и турецкой делегаций. В первый же день мы встретились и договорились постоянно поддерживать друг друга во всех вопросах. Считаю, что, к сожалению, с того времени в Совете Европы происходит процесс деградации. Эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Авторитет организации очень упал, и главной причиной этого, наверное, являются господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость.

Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции. Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем. А страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания. Могу привести в пример Армению. Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд. Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами. Пусть Совет Европы обратит внимание на полицейскую жестокость, насилие, убийство полицией людей в ведущих европейских странах, осудит эти страны, сделает замечание их правоохранительным органам. Мы этого не слышим. Мы видим по телевидению: можно сказать, регулярно в ведущих европейских столицах людей избивают, притесняют, оскорбляют, убивают, выкалывают им глаза, травят собаками, давят лошадьми. Якобы это демократия. Когда мы сейчас говорим об этом, - я часто открыто говорил об этом прибывшим из Европы лицам, пытавшимся критиковать нас, - они не отвечают, молчат. Но, выйдя из кабинета, вновь начинают свою неприглядную деятельность и пытаются запятнать нас. Конечно, мы не можем терпеть это. Мы ведем борьбу вместе с Турцией, так же, как вели борьбу вместе с вами.

Вы были избраны на высокий пост в Совете Европы, являлись президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. При вас в этой организации демонстрировалась справедливая позиция. Вы не позволяли, чтобы она становилась инструментом в чьих-то руках. Как очень уважаемый и независимый человек, вы выдерживали давление и проводили независимую политику. Поэтому в тот период Совет Европы словно восстанавливал свой настоящий облик. Но еще раз хочу сказать: сегодня эта организация, к сожалению, не обладает никаким авторитетом, принятые ею решения для нас абсолютно несущественны. Принятая в связи с Азербайджаном последняя резолюция не представляет для нас никакого значения, для нас она имеет ценность не большую, чем клочок бумаги. Мы не принимаем ни одно из прозвучавших там надуманных обвинений и не будем выполнять ни одного из их "требований".

Наше дело – правое. Сегодня Турция является силовым центром в мировом масштабе, и мы очень рады этому. Все успехи Турции очень значимы и для нас, они нас воодушевляют. Мы вместе проделали большую работу и всегда выступали за правду и справедливость. Уверен, что так будет и впредь. Ни одна сторонняя сила не сможет повлиять ни на Турцию, ни на Азербайджан. Мы, как две братские страны, и впредь будем идти по пути дружбы, братства и независимости. Еще раз добро пожаловать.

ХХХ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал:

- Уважаемый господин Президент. Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность за оказанный прием. Передаю Вам приветствия и самые добрые пожелания Президента, Вашего брата Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Мевлют Чавушоглу: Мы испытали чувство гордости, увидев Вас недавно в Давосе. Но главное, мы смогли услышать на некоторых панелях Ваши взгляды, связанные с будущим не только братского Азербайджана, но и нашего региона.

Нам лучше всех известен вклад, который Азербайджан, успешно председательствующий в Тюркском совете, вносит в единство тюркского мира. С этой точки зрения Саммит прошел очень успешно. Как результат решений, принятых на этом Саммите под Вашим руководством, мы – министры иностранных дел также проведем, иншаллах, завтра наше заседание и поработаем вместе с нашими друзьями.

Уважаемый господин Президент, нет нужды благодарить за азербайджанских братьев, эвакуированных из Китая вместе с нашими гражданами. Потому что мы – сыны одной нации. Как сказал общенациональный лидер, наш великий отец Гейдар Алиев, мы – два государства, одна нация. Поэтому, конечно, мы не могли отделить наших братьев от собственных граждан и оставить их там. Сейчас они находятся в Турции, в хороших условиях, пишут мне, мы поддерживаем связи. Вы сделали бы то же самое.

Кроме того, конечно, мы будем поддерживать друг друга будь то в Совете Европы или на других платформах. Как Вы сказали, уважаемый господин Президент, двойные стандарты существуют повсюду. К сожалению, есть организации, подчиняющиеся идеологии. Одна из них – Совет Европы. Мы говорим новому генеральному секретарю, новому председателю, всем: вы теряете свои позиции, мы можем помочь вам исправить положение. Но, к сожалению, сегодня ситуация такова.

Мы у Вас научились, учимся поддерживать друг друга. Ваши слова "Турции здесь нет, но есть я, мы" не сможет забыть ни один турок, гражданин Турецкой Республики. Под Вашим лидерством мы продолжим взаимодействовать и сотрудничать для преодоления всех этих трудностей. Под Вашим лидерством мы приведем, иншаллах, Турцию и Азербайджан к поставленным целям. Мы вместе продолжим борьбу с двойными стандартами, теми, кто проявляет к нам такое отношение. Мы всегда говорим, что наш долг поддерживать права и справедливую борьбу Азербайджана, так же, как и Турции. Еще раз благодарю Вас за оказанный прием.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю. Пожалуйста, передайте сердечные приветствия моему дорогому брату, Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Азербайджане.

Уважаемый Мевлют бей, еще раз приветствую вас, добро пожаловать в Азербайджан. Вы наш дорогой гость. Вы вносите огромный вклад в развитие турецко-азербайджанских связей. Вы от всей души любите Азербайджан, занимая различные посты, всегда поддерживали и защищали его. Мы с вами давно знаем друг друга, вместе работали в Парламентской Ассамблее Совета Европы и всегда поддерживали друг друга.

Вам принадлежат очень большие заслуги в развитии Турции. Вы сыграли особую роль в превращении сегодня братской Турции в силовой центр в мировом масштабе. Вас хорошо знают в Азербайджане. Вас любят в Азербайджане, проявляют к вам большое уважение как к другу, брату нашей страны и народа. Учитывая все эти заслуги, вы награждаетесь высоким орденом Азербайджанского государства – орденом "Достлуг", разрешите вручить вам этот высокий орден.

Президент Ильхам Алиев вручил Мевлюту Чавушоглу орден "Достлуг".

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Мевлют Чавушоглу: Уважаемый господин Президент, для меня честь быть удостоенным Вашей похвалы. Хочу выразить признательность за добрые слова. С самого начала своей политической деятельности я считал своим долгом отстаивать права не только Турции, но и Азербайджана. Я научился этому в основном у Вас. Когда мы начали деятельность в Совете Европы, Вы были руководителем азербайджанской делегации. Защищали там Турцию, так же, как и Азербайджан. Как я уже сказал, на заседаниях, где Турции не было, Вы со словами "Турции здесь нет, но есть я, мы" всегда отстаивали ее права. Турция и Азербайджан, как две братские страны, всегда будут вместе. Благодаря Вашему лидерству наши двусторонние отношения еще более укрепились, под лидерством Президента Эрдогана и Вашего превосходительства, как Президента Азербайджана.

Вашу позицию, связанную с Азербайджаном, нашим регионом, одобряют все. Мы часто видели ее пользу в реальности. Слова общенационального лидера, нашего отца великого Гейдара Алиева являются руководством для нас: Мы – два государства, одна нация. Конечно, как сыны одного народа, мы будем защищать друг друга, помогать друг другу. Являясь министром иностранных дел, - пусть мой брат Эльмар не ревнует, - я всегда работал как министр иностранных дел не только Турции, но и Азербайджана.

Самое большое счастье для нас – одобрение наших лидеров. Но самая большая честь и награда для нас, когда флаги Азербайджана и Турции – тюркские флаги развеваются во всем мире. Ради того, чтобы наши славные флаги развевались во всем мире, я и дальше не только в политической жизни, но и всю свою жизнь буду трудиться на благо братского Азербайджана и азербайджанского народа, как делаю это для Турции. Глубоко признателен за этот орден, уважаемый господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

Мевлют Чавушоглу: Выражаю Вам свое почтение.

ХХХ

В заключение была сделана фотография на память.

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