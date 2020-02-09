Созданы все условия для свободного голосования избирателей - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Для свободного голосования избирателей на парламентских выборах в Азербайджане созданы все необходимые условия.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, задача членов участковых избирательных комиссий - обеспечение соответствия избирательного процесса Избирательному кодексу.

"Создание всех условий для избирателей является нашим долгом и мы приложили все усилия, чтобы осуществить эту деятельность в соответствии с Избирательным кодексом", - сказал Панахов.

Председатель ЦИК добавил, что члены участковых избирательных комиссий не должны препятствовать деятельности лиц, аккредитованных в ЦИК и окружных избирательных комиссиях для наблюдения за избирательным процессом, а аккредитованные лица в свою очередь не должны препятствовать деятельности избирательных участков.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

В рамках внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

(Автор: Эльчин Мехтиев)