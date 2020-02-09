Нынешние выборы в Азербайджане пройдут так же демократично, как и прошлые - местный наблюдатель (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - "Уверена, что, как и прошлые, эти выборы тоже пройдут демократично".

Об этом в воскресенье сказала Trend наблюдатель от партии "Гражданская солидарность" Сахрая Ханкишиева, наблюдающая за избирательным процессом в 19-м избирательном участке 16-го Ясамальского второго округа.

По ее словам, она неоднократно участвовала в выборах в качестве наблюдателя: "Выборы всегда проходят прозрачно. Уверена, что на этих выборах будет также. За время проведения наблюдений пока никаких правонарушений не было. Документы приходящих избирателей внимательно проверяются".

Другой наблюдатель на этом участке Рагима Гаджиева отметила, что она в четвертый раз участвует на выборах в качестве наблюдателя. Она тоже подчеркнула, что никаких правонарушений не зафиксировано.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова).