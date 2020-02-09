Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - Девятого февраля в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на избирательный участок №6, расположенный в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку.

Президент Ильхам Алиев, пройдя в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также проголосовали.