Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах
БАКУ /Trend/ - Девятого февраля в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на избирательный участок №6, расположенный в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку.
Президент Ильхам Алиев, пройдя в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.
Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также проголосовали.
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