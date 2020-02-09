Наблюдатель ПА ОБСЕ: При наблюдении на парламентских выборах в Азербайджане мы не сталкивались с какими-либо препятствиями

БАКУ/Trend/ - При наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане мы не сталкивались с какими-либо препятствиями, сказал в воскресенье Trend представитель ПА ОБСЕ Нэт Парри.

«Пока рано комментировать выборы. Как миссия наблюдателей, мы соберём данные, проанализируем их, после этого доработаем заявление и представим его на пресс-конференции», - сказал он.

Парри отметил, что сегодня утром наблюдатели ПА ОБСЕ посетили семь избирательных участков по всему Баку.

«Мы были на открытии избирательных участков. Мы сделали несколько заметок и поделимся этими наблюдениями с аналитиками Бюро по демократическим институтам и правам человека. Мы делаем анализ, чтобы получить полную картину по всей стране. Лично я не видел никаких недостатков, но это только одно наблюдение. Лучше подождать, пока все данные будут собраны. При наблюдении за выборами мы не сталкивались с какими-либо препятствиями. Мы имели свободный доступ на избирательные участки. В самом начале явка избирателей была низкой, затем к к 11:00 и 12:00 число избирателей увеличилось», - сказал он.

Парри отметил, что наблюдатели посетят еще 20-30 избирательных участков и будут наблюдать за процедурой закрытия участков.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Ляман Зейналова.)