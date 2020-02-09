В рамках парламентских выборов в Азербайджане к 17:00 проголосовали 44,84 % избирателей

БАКУ/Trend/ - Согласно информации на 17:00, из 5 329 461 избирателя с правом голоса в рамках парламентских выборов в Азербайджане проголосовали 2 389 754 избирателя.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на главу Информационного центра "Выборы" ЦИК Фарида Оруджева.

По его словам, явка избирателей на данный момент составляет 44,84 процента.

Подробные данные о явке на парламентские выборы можно получитьна сайте ЦИК Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев).