Названы самые активные и пассивные округа в парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 17:00

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 17:00 часов самая высокая избирательная активность во внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана зафиксирована в первом Шарур-Садаракском округе - 70,5 процента.

Об этом передает Trend со ссылкой на главу Информационного центра "Выборы" ЦИК Фарида Оруджева.

По его словам, в этом округе из 37 970 избирателей проголосовали 27 254 человек.

Наименьшая активность пока что наблюдается в 28-м Сабунчинском третьем округе. Здесь избирательная активность составила 24,9 процента. Из 30 534 избирателей проголосовали 13 771.

Подробные данные о явке на парламентские выборы можно узнать на сайте ЦИК Азербайджана.

Отметим, что в Азербайджане в воскресенье проходят выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1 314 кандидата.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В 125 избирательных округах страны действуют 5 573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)