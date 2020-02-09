Эльмар Мамедъяров отбыл в Вену

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отбыл в столицу Австрии Вену для участия в Международной конференции по ядерной безопасности.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита запланированы двусторонние встречи министра Эльмара Мамедъярова с руководителями международных организаций и главами МИД стран, принимающих участие в конференции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)