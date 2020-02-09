Израильские наблюдатели позитивно оценили проведение выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Израильские наблюдатели, которые следили за ходом голосования в рамках парламентских выборов в Азербайджане, позитивно оценили избирательный процесс.

Как сообщает в воскресенье Trend, международный наблюдатель из Израиля Роман Гуревич сообщил, что выборы прошли прозрачно, и в демократических условиях.

Гуревич сообщил, что прибыли в Баку за несколько дней до выборов, особо отметил, что город невероятно преобразился за последние годы.

Он отметил, что согласно проведенным на шести избирательных участках наблюдениям, в выборах активное участие приняла молодежь.

"Это весьма позитивный факт. В ходе процесса все были заняты своей работой, и каких-либо правонарушений не было", - сказал Гуревич.

Другой наблюдатель Борис Гросман сообщил, что в Азербайджане уже нет нужды в международных наблюдателях.

"Я думаю, что вы уже сами можете участвовать в других странах в качестве наблюдателей. В такую морозную погоду приходили голосовать дедушки и бабушки, взяв с собой своих внуков. Люди принимали участие в выборах с большим энтузиазмом", - сказал Гросман.

Он добавил, что Израиль любит и поддерживает Азербайджан, который всегда будет для него братской и дружественной страной.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )