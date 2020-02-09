Новый парламент будет работать для дальнейшего прогресса Азербайджана - наблюдатель из Греции

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими нормами. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член Парламента Греции Лазардос Тсавдарилис, передает Trend.

«Мы посетили четыре участка, процедура проведения выборов прошла без каких либо проблем. Я поговорил с рядом голосующих, волонтёров, наблюдателей, представителями партий и ни у кого не нашлось что сказать плохого о процессе выборов. Выборы прошли на высшем уровне в соответствии со стандартами демократических выборов», - сказал Тсавдарилис.

В свою очередь, отметила член Парламента Греции Стелла Бижиу, поток людей во время проведения выборов был нормальный, а процесс проведения соответствовал демократическим стандартам.

Она также выразила мнение, что новый состав Милли Меджлиса будет работать с целью дальнейшего роста, развития и прогресса Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Наргиз Садыхова)