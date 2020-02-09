Азербайджанская молодежь позитивно подходит к процессу парламентских выборов - венгерский журналист

БАКУ /Trend/ - Венгерский журналист Питер Дунаи принял участие в парламентских выборах в качестве независимого наблюдателя и поделился своими впечатлениями с представителями азербайджанской прессы.

Как сообщает Trend, Дунаи сказал, что прибыл в Азербайджан для сбора материала для статьи-исследования о выборах.

"Впечатления хорошие. Я побывал в четырех участках. Наблюдался наплыв избирателей. Участие в выборах они считают своим долгом. В частности, молодые люди очень положительно отнеслись к процессу. Они ждут перемен. По сравнению с другими странами региона экономический рост в Азербайджане значительно выше. Я имею в виду не только нефть. Ваша страна является открытой. Имеется большой опыт. Много преимуществ для молодого поколения", - сказал Дунаи.

Журналист также сказал, что напишет в своей статье об оккупации Арменией азербайджанских земель.

"Я побывал в Джодуг Марджанлы. Я также знаю, что село было освобождено азербайджанской армией от оккупации в 2016 году и напишу об этом", - отметил журналист.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)