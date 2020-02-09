Я очень впечатлен демократическими выборами в Азербайджане — первый вице-президент Сената Бразилии

БАКУ /Trend/ - Бразильская делегация огласила результаты наблюдений парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Trend, первый вице-президент Сената Бразилии, глава группы азербайджано-бразильской дружбы в Сенате Антонио Анастасия сказал, что прибыл в Азербайджан по приглашению правительства страны.

"Избирательный процесс был полностью демократичным, и я очень доволен проведенными здесь демократическими выборами", - сказал вице-президент Сената.

Глава группы азербайджано-бразильской дружбы в Конгрессе Бразилии Клаудио Кахадо заявил, что делегация провела наблюдения по округам в Бинагадинском и Гарадагском районах.

"Все прошло нормально. Мы встретились с кандидатами с обеих сторон, встретились с избирателями. Они также сказали, что процесс был абсолютно демократическим. Мы не столкнулись даже с малейшими правонарушениями на участках", - сказал Кахадо.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)