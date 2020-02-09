Азербайджан - образец государства, где проявляется воля избирателей - Борис Чернышев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является примером государства, где идеально реализуется право граждан избирать парламент. Об этом в ходе пресс-конференции сказал Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышев, передает Trend.

«Мониторинговая группа наблюдателей сегодня много работала и мы хотим констатировать один факт - фантастическая организация работы избирательных комиссий», - сказал он.

Чернышев также отметил высокий уровень информированности о проводимых выборах.

«Хотелось бы поговорить о том, как было проведено информирование населения. Мы вместе с моими коллегами общались с местными жителями и задавали лишь один вопрос: «Знаете ли вы, что будут выборы?» и 90 процентов опрошенных говорили, что «да мы знаем и хотим принять участие». Но так, или иначе, можем или не можем, в связи с тем, что люди работают в этот день, это участие не всегда представлялось возможным», - сказал депутат.

Он также отметил, что в день проведения выборов избирателями был продемонстрирован абсолютно высокий уровень явки.

«Не было очередей, не было каких-либо моментов, когда сгоняют избирателей. То есть были те люди, которые сами хотели прийти на выборы, имели эту возможность, выразить свое мнение, и это очень хорошо. Сегодня мы видим, что на всем постсоветском пространстве Азербайджан является если не формой практически идеального использования возможности избирателей реализовать право волеизъявления то примерным государством, где такие возможности предоставляются людям», - сказал он.

В завершение он отметил, что дает исключительно позитивную оценку происходящему избирательному процессу.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)