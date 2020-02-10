Российские наблюдатели: Парламентские выборы в Азербайджане воплотили волю народа
БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане прошли на достаточно высоком уровне. Об этом в ходе пресс-конференции сказал Депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Максим Иванов, передает в воскресенье Trend.
«Те позитивные изменения, которые происходят в Азербайджане, отчетливо видны. Это создание инфраструктуры, гражданского общества, это комфортная среда для людей, и когда мы сегодня общались с жителями Баку, мы слышали как люди говорят о тех изменениях в лучшую сторону», - сказал он.
Он также высказал мнение, что Азербайджан и Россию ждет великое будущее.
Как отметила в свою очередь депутат Людмила Козлова, на открытии выборов было много наблюдателей и много журналистов. Она также отметила, что никаких происшествий на участках не было.
Как прокомментировал депутат госдумы Сергей Марков, самое главное наблюдение заключается в том, что выборы были честными, справедливыми и воплотили волю народа Азербайджана.
Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.
Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.
В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".
(Автор: Наргиз Садыхова)