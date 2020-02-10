Названы самые активные и пассивные округа в парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 19:00

БАКУ /Trend/ - На 19:00 самая высокая избирательная активность во внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в первом Шарур-Садаракском округе - 76,1 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий Информационного центра "Выборы" ЦИК Фарид Оруджев.

По его словам, в этом округе из 37 970 избирателей проголосовало 29 419 человек.

Самым пассивным округом является 17-й Ясамальский третий избирательный округ. Явка избирателей в этом избирательном округе составила 17,84 процента (5447 из 30 553 избирателей).

Подробные данные о явке на парламентские выборы можно узнать на сайте ЦИК Азербайджана.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев)