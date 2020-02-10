Председатель ЦИК: Распространенная в социальных сетях информация о выборах будет серьезно расследована

БАКУ /Trend/ - Вся информация в социальных сетях, касающаяся парламентских выборов, будет расследоваться очень серьезно.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает Trend.

Панахов сказал, что если у кого-то есть какие-либо факты, он должен немедленно представить их в ЦИК: "Я обещаю, что наши шаги будут очень серьезными. Никто не имеет права бросать тень на парламентские выборы в Азербайджане."

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев)