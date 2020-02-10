В ЦИК Азербайджана поступили 62% протокольных данных

БАКУ /Trend/ - Поступили результаты из 3200 избирательных участков (62 процента) в связи с парламентскими выборами.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает Trend.

Панахов сказал, что предварительные результаты выборов будут обнародованы после получения ЦИК 75 процентов протокольных данных.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев)