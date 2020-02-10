Совет Федерации РФ впечатлён организацией проведения выборов

БАКУ/Trend/ - Прошедшие выборы на меня и на моих коллег произвели очень сильное впечатление, сказал Аркадий Черницкий - наблюдатель от Совета Федерации законодательного собрания Российской Федерации на пресс-конференции по итогам выборов, сообщает в понедельник Tren.

"Опираясь на свой опыт в течении 20 лет, я знаю каким образом и какими усилиями достигается слаженная работа всех избирательных комиссий для проведения выборов различных уровней",- отметил Аркадий Черницкий.

"Нами не были замечены не то чтобы серьёзные - даже мелких нарушений мы не отметили. Видно, что члены избирательной комиссии привыкли четко работать в рамках существующего регламента", - отметил он.

По его словам, члены избирательной комиссии старались полностью соблюдать регламент, чтобы не давать повода сомневаться в законности проведения выборов.

"Хочется пожелать, чтобы новый состав Милли Меджлиса, который будет избран по результатам вчерашнего голосования, смог продуктивно работать на благо Азербайджана, чтобы те добрые традиции, которые существуют в межпарламентском взаимодействии между Советом федерации, Государственной Думы РФ и Милли Меджлисом, сохранялись и развивались", - подытожил Черницкий.

Автор: Наргиз Исмаилова