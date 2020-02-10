Латвийский наблюдатель: Выборы в Азербайджане проведены согласно высоким европейским демократическим стандартам

БАКУ/Trend/ - Латвийская наблюдательная миссия раскрыла результаты своих наблюдений по парламентским выборам в Азербайджане.

По сообщению Trend, представитель миссии Армаднс Краузе отметил, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были проведены в рамках высоких демократических стандартов, как и в Европе:

"Приятен тот факт, что в избирательном процессе принимало участие большое число местных наблюдателей. Это говорит о том, что политические процессы в стране находятся в центре внимания населения, что очень важно. Я бы даже добавил, что подобной активности населения в ряде стран Европы порой не наблюдается. Организация процесса выборов как в столице, так и иных регионах была на удовлетворительном уровне".

Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля, участвовало 1314 кандидатов.

Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.

Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Текст: Самир Али).