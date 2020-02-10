Словацкий депутат: Парламентские выборы в Азербайджане прошли организованно и спокойно

БАКУ/Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане прошли в очень демократичных условиях.

Как сообщает Trend, об этом сказал словацкий депутат, глава межпарламентской группы дружбы Словакия-Азербайджан Петер Марчек.

"Выборы прошли организованно, спокойно, граждане голосовали без каких-либо препятствий. Организация была на высшем уровне", - сказал Марчек.

Словацкий депутат отметил, что это его восьмой визит в Баку.

"За последние 10-12 лет Баку сильно эволюционировал. Здесь созданы хорошие условия для развития бизнеса", - подытожил Марчек.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Илькин Сейфаддини).