Граждане были заинтересованы в участии в парламентских выборах - словацкий наблюдатель

БАКУ /Trend/ - Руководитель группы межпарламентской дружбы Словакия-Азербайджан, депутат Петер Марчек наблюдал за парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшней пресс-конференции Марчек сообщил, что пообщался с избирателями на всех участках, где вел наблюдения, и нигде не сталкивался с какими-либо правонарушениями. Он отметил, что выборы прошли в демократичных условиях.

"Беседуя с гражданами я чувствовал их заинтересованность в участии в парламентских выборах. Желаю успехов азербайджанскому народу и одержавшим победу кандидатам", - сказал Марчек.

Он сообщил, что неоднократно посещал Азербайджан, и за последние годы страна еще больше развилась.

"Я нахожусь с визитом в Азербайджане уже десятый раз. Ваша страна стремительно развивается. Хочу сказать словацким бизнесменам, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для инвестирования", - добавил Петер Марчек.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов было зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)