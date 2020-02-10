Миссия Тюркского совета: Парламентские выборы были проведены строго в рамках законодательства

БАКУ/Trend/ - 10 февраля наблюдательная миссия Тюркского совета раскрыла свои результаты наблюдения парламентских выборов в Азербайджане.

По сообщению Trend, на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Омер Коджаман отметил, что избирательный процесс протекал без каких-либо законодательных нарушений:

"Наблюдения нами были проведены в Баку и Мингячевире. Мы приехали в Азербайджан 4 февраля и провели исследования в связи с организацией выборов. Они были проведены строго в соответствии с законодательством. Для кандитатов были созданы все необходимые условия. Было представлено большое количество политических партий, что говорит о справедливости и прозрачности избирательного процесса. В участках избиратели без малейшего давления и в комфортных условиях делали свой выбор. Во время наблюдения ни на одном из участков мы не выявили нарушений, ни в плане технического обеспечения, ни в плане человеческого фактора. Было интересно наблюдать высокий эмоциональный дух граждан в процессе голосования. Помимо этого, я отметил бы и большое количество кандидатов в рамках данных выборов".

Он отметил, что в наблюдательную миссию Совета входили представители Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также добавил, что для наблюдения миссия была разделена на две группы: " В избирательных участках нам была дана вся необходимая информация и созданы благоприятные условия для проведения наблюдения. Большое число кандидатов говорит о росте доверия к выборам в стране".

Омер Коджаман поздравил азербайджанский народ с успешным завершением выборов: "Отрадным является тот факт, что активную деятельность в данных выборах проявляло больше молодежи. Из каждых 100 кандидатов около 50-ти были в возрасте от 20 до 40 лет. Это знак к обновлению и "омолаживанию" коллектива Милли меджлиса.

Можно гордиться и тем фактом, что почти каждая политическая партия представила на выборах достаточное количество кандидатов.

ЦИК создал все условия для голосования 341 тысячи вынужденных переселенцев в 573 избирательных участках. Мы наблюдали за 24 участками от самого начала и до конца выборов и не выявили никаких нарушений. С уверенностью можем заявить, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были проведены в полностью демократических условиях. Желаю азербайджанскому народу удачи и успехов. Стремительное развитие Азербайджана за последние 20 лет является очевидным фактом. Весь мир сегодня видит процесс этого развития и его результаты".