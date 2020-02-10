Грузинские наблюдатели: Азербайджану удалось достойно провести парламентские выборы за короткое время (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджану удалось достойно провести парламентские выборы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник отдела управления персоналом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландашвили.

«Грузинская делегация, состоящая из пяти наблюдателей, наблюдала за выборами в избирательных пунктах города Баку. Мы два дня наблюдали за процессом выборов, как эксперты мы знаем, как нелегок процесс выборов. Мы не заметили никаких вмешательств со стороны в избирательный процесс. Мы до конца следили за ходом выборов. До выборов мы встретились с представителями ЦИК Азербайджана, после мы готовились к наблюдению. Наша делегация поддерживает и поздравляет азербайджанский народ с достойно проведенными выборами», - отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Геогрий Шарабидзе отметил, что наблюдателям и избирателям были представлены все необходимые условия для выборов.

«Мы посетили несколько пунктов города Баку. Все пункты открылись вовремя - в 8:00, все подготовительные работы были выполнены на высшем уровне», - сказал он.

По его словам, все необходимое оборудование уже было готово и пребывало в полностью рабочем состоянии.

«Как наблюдателям, так и избирателям были представлены все условия для выборов. За выборами наблюдались как местными, так и иностранными наблюдатели. Все прошло на высшем уровне, не было отмечено никаких нарушений. Как представители партий, так и наблюдатели имели возможность наблюдать за ходом выборов. Мы не заметили никаких нарушений»,- сказал он.

По словам Шарабидзе, ЦИК Азербайджана выполнил достойную работу, избиратели и наблюдатели следовали всем нормам и требованиям.

По его словам, они произвели наблюдения в 10 избирательных участках.

«За все это время мы наблюдали спокойные, демократичные выборы, как члены комиссии, так и избиратели поддерживали мирную обстановку», - сказал он.

По словам Шарабидзе, ЦИК Азербайджана выполнила достойную работу, избиратели и наблюдатели следовали всем нормам и правилам.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Тамилла Мамедова)