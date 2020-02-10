Британский наблюдатель : Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами демократических выборов

БАКУ/Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов.

Об этом заявил в понедельник наблюдатель из Великобритании Петер Дуглас Бенк на пресс-конференции в HYATT REGENCY BAKU, передает Trend.

По его словам, прошедшие 9 февраля парламентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с нормами и стандартами ОБСЕ, а также национальным законодательством Азербайджана.

"За день до выборов мы были направлены в такие районы как Губа, Шамахы, Габала, Шеки, Гянджа. где также подготовка к выборам шла в соответствии с нормативами и никаких проблем не наблюдалос", - отметил британский наблюдатель.

Автор: Фидан Бабаева