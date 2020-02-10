Глава миссии СНГ: Прошедшие парламентские выборы стали значимым шагом на пути продолжения реформ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с национальным законодательством, были конкурентными, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов.

Об этом сказал Trend в понедельник глава наблюдательной миссии СНГ, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

По его словам, проведение внеочередных парламентских выборов стало значимым шагом на пути активизации и продолжения реформ в Азербайджане.

Гуминский отметил, что ЦИК Азербайджана последовательно и слаженно провел работу по подготовке к выборам, были созданы все условия для избирателей и комиссий.

"У наблюдательной миссии был полный доступ к информации и материалам касательно выборов. Все избирательные участки были полностью готовы к выборам. Жалоб от граждан не поступало. Большое число кандидатов считаем положительным элементом, так как у людей была альтернатива для выбора", - сказал глава наблюдательной миссии СНГ.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Гусейн Сафаров)