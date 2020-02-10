МИД Азербайджана распространил заявление в связи с выборами в Милли Меджлис

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с парламентскими выборами 9 февраля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Как говорится в заявлении, выборы состоялись в полном соответствии с Конституцией Азербайджана, Избирательным кодексом и международными обязательствами Азербайджана.

В стране было создано 5573 избирательных участка, и по предварительной информации Центральной избирательной комиссии 47,81% избирателей, приняв участие в выборах, воспользовались своим избирательным правом.

В связи с тем, что в результате агрессии Армении территории 7 из существующих в Азербайджане 125 избирательных округов полностью, а территории 3-х - частично находятся под оккупацией, для реализации конституционных избирательных прав внутренних вынужденных переселенцев, изгнанных с этих территорий, по стране было создано 523 избирательных участка. Это также отражено в промежуточном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ от 29 января 2020 года. Вынужденные переселенцы с оккупированных территорий Азербайджана, лишенные возможности избирать на родных землях, проголосовали на организованных для них этих избирательных участках. Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана участвовала в выборах по избирательным округам Ханкенди и Шуши, таким образом в общине представлены легитимно избранные представители Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Граждане Азербайджана армянского происхождения в оккупированном Арменией Нагорно-карабахском регионе Азербайджана были приглашены Центральной избирательной комиссией, и азербайджанской общиной Нагорно-карабахского региона Азербайджана участвовать в парламентских выборах. Борьбу вели 1314 кандидатов - рекордное число зарегистрированное по сей день на парламентских выборах, что является показателем полноценного и справедливого процесса регистрации кандидатов, а также конкурентной избирательной среды. Выборы также знаменательны с точки зрения существенного роста числа женщин-кандидатов в сравнении с прошлыми выборами, а также плюрализма, с точки зрения участия кандидатов от 19 политических партий. Избирательный процесс наблюдали 883 международных наблюдателя, приглашенных Азербайджаном, и около 78 000 местных наблюдателей.

Также к наблюдению за выборами присоединились 199 представителей 132 зарубежных СМИ. Абсолютное большинство международных и местных наблюдателей подтвердили, что выборы проведены в свободной, демократической и прозрачной обстановке. В случае выявления каких-либо нарушений связи с выборами, то они будут расследованы надлежащим образом.

Парламентские выборы 9 февраля 2020 года являются очередным важным этапом Азербайджана на пути демократического развития, говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)